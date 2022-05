Guerra Russia-Ucraina, chi c’è nella ‘lista nera’ di Mosca contro gli Usa: da Biden a Freeman, a chi sarà vietato entrare nel Paese (Di sabato 21 maggio 2022) Joe Biden, Anthony Blinken, ma anche Mark Zuckerberg e Morgan Freeman. Quasi mille cittadini statunitensi non potranno più mettere piede in Russia. Il bando con i nomi, pubblicato dal ministero degli Esteri di Mosca, arriva in risposta alle sanzioni e allarga il fossato con Washington sullo sfondo del conflitto in Ucraina. Sul fronte pro-Kiev è invece Londra ad alzare il livello della contrapposizione con i russi, proponendo agli alleati di fornire armi moderne anche alla Moldavia. Il bando “permanente” in Russia per 963 americani riguarderà i vertici dell’amministrazione americana, dal presidente alla vice Kamala Harris, passando per il segretario di Stato Antony Blinken, il capo del Pentagono Lloyd Austin e quello della Cia William Burns. Di mira sono stati presi anche il figlio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Joe, Anthony Blinken, ma anche Mark Zuckerberg e Morgan. Quasi mille cittadini statunitensi non potranno più mettere piede in. Il bando con i nomi, pubblicato dal ministero degli Esteri di, arriva in risposta alle sanzioni e allarga il fossato con Washington sullo sfondo del conflitto in. Sul fronte pro-Kiev è invece Londra ad alzare il livello della contrapposizione con i russi, proponendo agli alleati di fornire armi moderne anche alla Moldavia. Il bando “permanente” inper 963 americani riguarderà i vertici dell’amministrazione americana, dal presidente alla vice Kamala Harris, passando per il segretario di Stato Antony Blinken, il capo del Pentagono Lloyd Austin e quello della Cia William Burns. Di mira sono stati presi anche il figlio di ...

