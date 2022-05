Guerra, ipotesi scambio Medvedchuk per difensori Azovstal che Zelensky vuole liberi (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità filorusse del Donbass vogliono processare i militari ucraini, ma Zelensky minaccia di non dare il via a negoziati di pace. L'oligarca ucraino Medvedchuk, vicinissimo a Mosca, era stato ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità filorusse del Donbass vogliono processare i militari ucraini, maminaccia di non dare il via a negoziati di pace. L'oligarca ucraino, vicinissimo a Mosca, era stato ...

Advertising

JPCK72 : RT @ALFO100897: Ma se, per ipotesi, la 'guerra' cessasse in questo preciso attimo voi realmente credete che, nonostante le quotazioni del g… - VCountry3 : RT @ALFO100897: Ma se, per ipotesi, la 'guerra' cessasse in questo preciso attimo voi realmente credete che, nonostante le quotazioni del g… - Perla19733917 : RT @ALFO100897: Ma se, per ipotesi, la 'guerra' cessasse in questo preciso attimo voi realmente credete che, nonostante le quotazioni del g… - VaccinatiTonto : @Franco32656300 Non l'hai scritto mica. E mica ho detto che l'hai scritto. L'ho scritto io e lo confermo. Un'ipotes… - marilenagasbar1 : RT @ALFO100897: Ma se, per ipotesi, la 'guerra' cessasse in questo preciso attimo voi realmente credete che, nonostante le quotazioni del g… -