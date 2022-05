Advertising

sportli26181512 : Guardiola: 'Manchester City outsider del decennio' VIDEO: L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola fa il mod… - sportli26181512 : Premier: Man City o Liverpool campione? Guardiola: 'Niente ansia', Klopp: 'Zero pressioni': A due giorni dai due ma… - sportface2016 : #Guardiola: 'Vincere la #PremierLeague è più difficile che vincere la #ChampionsLeague' - sportli26181512 : '#Pogba verso la Juve. Aveva l'accordo con il Manchester City ma poi ci ha ripensato': Secondo il Times, il centroc… - NSBN1897 : @emanueleroli scusa eh, mi esaltate tanto Guardiola ma lui per arrivare in semifinale di Champions ha fatto spender… -

Calciomercato.com

... adomenica va in scena un incrocio per cuori forti, con Gerrard che se potesse si metterebbe in campo pure lui per impedire alla squadra didi vincere il campionato. Voi ...IlCity vuole conquistare la Premier League nella lotta all'ultimo sangue contro il ... Proprio l'allenatore del City Pepè intervenuto in conferenza stampa per l'ultima gara di ... Guardiola: 'Manchester City outsider del decennio' VIDEO Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 21 maggio 2022, si parla ancora una volta dello scontro finale in Premier League tra Manchester City e Liverpool:.Dalla conferenza stampa di oggi Guardiola parla del futuro di Gundogan precisando che il Manchester City non ha alcuna intenzione di venderlo ...