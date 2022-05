Governo: Renzi, 'arriva a 2023? Si, grillini abbarbicati a poltrone' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Il Governo arriva al 2023? "Si, certo, i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alle poltrone fino al 2023". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito del futuro dell'Esecutivo, in conferenza stampa a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Ilal? "Si, certo, irestano lìe aggrappati allefino al". Così il leader di Italia Viva, Matteo, a proposito del futuro dell'Esecutivo, in conferenza stampa a Milano.

