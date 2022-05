Giro d’Italia, Yates vince a Torino: “Difendiamo la maglia rosa di Carapaz” (Di sabato 21 maggio 2022) Simon Yates si aggiudica la 14esima tappa del Giro d’Italia, Santena-Torino di 147 km. L’ecuadoriano Richard Carapaz è la nuova maglia rosa, indossata fino ad oggi dallo spagnolo Juan Pedro López Pérez. “E’ stata una tappa dura ma molto corta. Sono felice per come è andata. E’ uno step positivo per il team e adesso proveremo a difendere la maglia rosa”, dice Carapaz al traguardo. “Non mi ricordavo che tre anni fa l’avevo presa proprio alla tappa 14 ma sono soddisfatto di averlo fatto di nuovo”. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Simonsi aggiudica la 14esima tappa del, Santena-di 147 km. L’ecuadoriano Richardè la nuova, indossata fino ad oggi dallo spagnolo Juan Pedro López Pérez. “E’ stata una tappa dura ma molto corta. Sono felice per come è andata. E’ uno step positivo per il team e adesso proveremo a difendere la”, diceal traguardo. “Non mi ricordavo che tre anni fa l’avevo presa proprio alla tappa 14 ma sono soddisfatto di averlo fatto di nuovo”. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

