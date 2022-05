Giro d' Italia Yates e il romanzo perfetto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 maggio 2022) Verso Torino, lungo i centoquarantasette chilometri della quattordicesima tappa deld’, la Bora-hansgrohe ha deciso che lì e in quel momento, e non altrove e più in là nel tempo, fosse il giorno e il luogo giusti per provare la rivoluzione. Da Santena a Torino, d’altra parte c’era nulla di quello che il ciclismo scambia, a volte erroneamente, come garanzia di spettacolo. Nessuna salita “paurosa” (e come sottolinea spesso Andrea Trapani, che qui avete letto per questioni tecnologiche, ma è anche fine esperto di ciclismo: "Una salita non è tale perché indicata da un cartello, ma diventa tale solo con il sudore del gruppo"), di quelle che generano timore, nessuna conclusione ascensionale, magari con pendenze a doppia cifra. Lo striscione d’arrivo era in piano, le salite moderatamente lontane dall’arrivo e che iniziavano presto, dure sì, ma non ...