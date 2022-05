Giro d’Italia 2022, startlist e favoriti: corsa aperta, ma Carapaz e Simon Yates partono davanti (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto per la prima grande corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia. La corsa rosa numero 105 scatterà infatti venerdì 6 maggio da Budapest, per terminare dopo ventuno tappe a Verona domenica 29 maggio. In questa edizione la corsa si preannuncia molto aperta, senza un vero e proprio favorito, anche perché saranno appena 26 i chilometri a cronometro, ragion per cui la classifica generale si deciderà nelle tappe di alta montagna. Gli ex vincitori del Giro presenti quest’anno sono tre, ovvero Vincenzo Nibali, trionfatore nel 2013 e nel 2016, Tom Dumoulin, maglia rosa nel 2017, e Richard Carapaz, che a sorpresa si impose nel 2019. Proprio l’ecuadoregno, che ai tempi vinse con la Movistar, ora al Team Ineos, è individuabile come il favorito ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto per la prima grandea tappe della stagione, il. Larosa numero 105 scatterà infatti venerdì 6 maggio da Budapest, per terminare dopo ventuno tappe a Verona domenica 29 maggio. In questa edizione lasi preannuncia molto, senza un vero e proprio favorito, anche perché saranno appena 26 i chilometri a cronometro, ragion per cui la classifica generale si deciderà nelle tappe di alta montagna. Gli ex vincitori delpresenti quest’anno sono tre, ovvero Vincenzo Nibali, trionfatore nel 2013 e nel 2016, Tom Dumoulin, maglia rosa nel 2017, e Richard, che a sorpresa si impose nel 2019. Proprio l’ecuadoregno, che ai tempi vinse con la Movistar, ora al Team Ineos, è individuabile come il favorito ...

