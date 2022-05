Giro d’Italia 2022, Nibali: “Cercavo la vittoria di tappa, ma sono soddisfatto” (Di sabato 21 maggio 2022) “Giornata molto dura e caldissima, era difficile ambientarsi su un circuito del genere, con un ritmo altissimo sia in discesa che in salita. sono soddisfatto anche se Cercavo la vittoria di tappa. Ma sono sempre tenuto a vista perché sono sempre considerato pericoloso ed è difficile staccarsi dal gruppetto“. Queste le parole di Vincenzo Nibali, corridore dell’Astana Qazaqstan, ai microfoni della Rai dopo il quarto posto nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Santena-Torino, di 147 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “Giornata molto dura e caldissima, era difficile ambientarsi su un circuito del genere, con un ritmo altissimo sia in discesa che in salita.anche seladi. Masempre tenuto a vista perchésempre considerato pericoloso ed è difficile staccarsi dal gruppetto“. Queste le parole di Vincenzo, corridore dell’Astana Qazaqstan, ai microfoni della Rai dopo il quarto posto nella quattordicesimadel, la Santena-Torino, di 147 chilometri. SportFace.

