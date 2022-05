Giro d’Italia 2022, Carapaz: “Giornata molto dura, ma sono molto contento” (Di sabato 21 maggio 2022) “La verità è che è stata una Giornata molto dura. sono molto contento, ci ho provato sulla salita ed è andata bene. Mi aspettavo che qualcuno si riportasse su di me, ma l’importante era staccare il gruppo e giocarsela nel finale. sono contento perché il primo passo positivo con la squadra era prendere la maglia rosa, ora proveremo a difenderla”. Queste le parole del colombiano Richard Carapaz, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo il terzo posto nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Santena-Torino di 178 chilometri, che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “La verità è che è stata una, ci ho provato sulla salita ed è andata bene. Mi aspettavo che qualcuno si riportasse su di me, ma l’importante era staccare il gruppo e giocarsela nel finale.perché il primo passo positivo con la squadra era prendere la maglia rosa, ora proveremo a difenderla”. Queste le parole del colombiano Richard, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo il terzo posto nella quattordicesima tappa del, la Santena-Torino di 178 chilometri, che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica. SportFace.

