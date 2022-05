Giorgio Napolitano operato allo Spallanzani | il Presidente emerito ricoverato in terapia intensiva

Leggi su open.online

(Di sabato 21 maggio 2022) L’exdella Repubblica, 97 anni il prossimo 29 giugno, primo nella storia della Repubblica italiana a essere eletto per due mandati consecutivi, è stato sottoposto venerdì 20 maggio a un delicato intervento chirurgico presso l’Istitutodi Roma. Le sue condizioni post-rie non destano preoccupazione. L’intervento non è correlato a nessuna patologia di tipo virale. Il direttore generale dello, Francesco Vaia, ha dichiarato che l’intervento è «perfettamente riuscito». In una nota, l’ospedale ha reso noto che l’intervento è stato condotto con tecnica mininvasiva dall’equipe del professore Giuseppe Maria Ettorre e che l’ex Capo dello Stato è attualmentepresso il reparto di...