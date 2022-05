Gf vip | Nathaly Caldonazzo nuovo amore | Lui chi è

(Di sabato 21 maggio 2022)ha undopo il Grande Fratello Vip? Chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl ed ex gieffinaal Grande Fratello Vip aveva ammesso di avere un uomo ad aspettarla fuori la casa del Gf Vip 6, ma adesso pare che quella relazione sia terminata e che la showgirl abbia un. Lo svela Deianira Marzano sul suo account Instagram. Nella storia pubblicata dall’esperta di gossip si legge: “. Sta con il padre di una famosa tiktoker, che ha lasciato la famiglia per lei”.ha vissuto uncol celebre attore napoletano, scomparso all’età di 41 anni a causa di un infarto, Massimo ...

Advertising

blogtivvu : Nathaly Caldonazzo ritrova l’amore dopo il GF Vip? “Lui ha lasciato la moglie ed è il padre di una famosa tiktoker…… - zazoomblog : Nathaly Caldonazzo spoiler su Barù: ‘Il primo che ho bloccato su Ig dopo il GF Vip’ - #Nathaly #Caldonazzo… - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo, le dure parole contro l'ex concorrente del GF Vip - infoitcultura : Gf Vip 6, Nathaly Caldonazzo svela perché ha bloccato Barù sui social - infoitcultura : GF Vip, Nathaly Caldonazzo: le incredibili rivelazioni su Lulù -

Gossip e TV

Caldonazzo ritrova l'amore dopo il Grande Fratello"Nuovo amore perCaldonazzo... lui sarebbe il papà di una famosissima donna del web" , scrive Amedeo Venza. "Caldonazzo nuovo ...anche al GFha raccontato di essere stata a fianco dell'attore napoletano negli ultimi anni della sua vita. A confermare questa sua versione è stata, in seguito, Maria Grazia Cucinotta . ... GF Vip, Caldonazzo: “Papà di una nota tiktoker ha lasciato la famiglia per lei” Nathaly Caldonazzo ha un nuovo amore dopo il Grande Fratello Vip Chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della showgirl ed ex gieffina ...Nuovo scoop su Nathaly, che pare sia riuscita a ritrovare l'amore con il padre di un famosissimo volto del web ...