Gf Vip 6, ex vippona ha rifatto il seno: “Questa operazione mi ha cambiato la vita!” (Di sabato 21 maggio 2022) Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip 6 è stata sicuramente Clarissa Selassiè. Molto social, la ragazza ha confidato ai suoi follower di essersi rifatta il seno. Ecco cosa ha rivelato: Ci siamo lasciati domenica e oggi è venerdì, quindi praticamente mi sono fatta quattro cinque giorni in cui sono sparita però iniziamo dall’intervento. Lunedì mi sono operata al seno, sono molto emozionata perché Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice. Mi sono operata lunedì mattina in una clinica qui a Roma e veramente ne è valsa la pena. Come voi sapete erano tanti mesi che desideravo fare Questa operazione al seno per aumentare il mio seno ma non era fondamentalmente quello, era più una ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 maggio 2022) Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip 6 è stata sicuramente Clarissa Selassiè. Molto social, la ragazza ha confidato ai suoi follower di essersi rifatta il. Ecco cosa ha rivelato: Ci siamo lasciati domenica e oggi è venerdì, quindi praticamente mi sono fatta quattro cinque giorni in cui sono sparita però iniziamo dall’intervento. Lunedì mi sono operata al, sono molto emozionata perchémi ha veramentela vita, sono molto molto felice. Mi sono operata lunedì mattina in una clinica qui a Roma e veramente ne è valsa la pena. Come voi sapete erano tanti mesi che desideravo farealper aumentare il mioma non era fondamentalmente quello, era più una ...

