**Genova: travolto da auto in rampa garage, morto 26enne** (Di sabato 21 maggio 2022) Genova, 21 mag. (Adnkronos) - Un 26enne è morto questa notte a Genova dopo essere stato investito da un'auto su una rampa di un garage nella zona di Pegli. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e il 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine intervenute hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

