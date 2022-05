Genova, auto sfonda barriere della pista in aeroporto e cade in mare: un morto (Di sabato 21 maggio 2022) Incidente mortale la scorsa notte all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Un dipendente dello scalo, Sergei Robbiano, 50 anni, durante un'ispezione di routine della pista di volo, è caduto in mare con un'auto in corrispondenza dell'estremità ovest. Le indagini Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sfondato la barriera della pista 10, cadendo in mare. I sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazione della capitaneria, hanno localizzato il mezzo e recuperato il corpo. L'aeroporto ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell'emergenza. Sul posto è intervenuto personale del 118. Sulla vicenda sono ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 maggio 2022) Incidente mortale la scorsa notte all'Cristoforo Colombo di. Un dipendente dello scalo, Sergei Robbiano, 50 anni, durante un'ispezione di routinedi volo, è caduto incon un'in corrispondenza dell'estremità ovest. Le indagini Secondo una prima ricostruzione, avrebbeto la barriera10,ndo in. I sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazionecapitaneria, hanno localizzato il mezzo e recuperato il corpo. L'ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell'emergenza. Sul posto è intervenuto personale del 118. Sulla vicenda sono ...

