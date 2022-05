Genoa Bologna LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Ferraris,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 17.15 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Gianpiero Miele RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio ...

Concludere il campionato onorando la maglia. E' l'obiettivo del Genoa di Alexander Blessin che saluterà in casa con il Bologna la Serie A. A centrocampo non ci sarà Badelj che sarà sostituito. Sabato 21 maggio finisce il campionato di Serie A: Genoa-Bologna, la 38^ ed ultima giornata. La partita Genoa-Bologna si gioca alle ore 17:15.