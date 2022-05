Genoa Bologna 0-0 LIVE: si riparte al Ferraris (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Bologna 0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 8? Portanova tenta la girata in acrobazia, bravo Bardi a sventare la minaccia 20? Primi venti minuti molto equilibrati, latitano le occasioni da gol 27? Punizione da lontano di Hernani, Bardi non si fa sorprendere 29? OCCASIONE Bologna – Cross perfetto di Dijks che pesca De Silvestri sul secondo palo: colpo di testa perfetto, ma miracolo di Semper 45’+1 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 8? Portanova tenta la girata in acrobazia, bravo Bardi a sventare la minaccia 20? Primi venti minuti molto equilibrati, latitano le occasioni da gol 27? Punizione da lontano di Hernani, Bardi non si fa sorprendere 29? OCCASIONE– Cross perfetto di Dijks che pesca De Silvestri sul secondo palo: colpo di testa perfetto, ma miracolo di Semper 45’+1 ...

