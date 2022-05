Gene Gnocchi: andai al Reggiolo dopo una lunga trattativa, volevo un maiale (non lo ottenni) (Di sabato 21 maggio 2022) Carlo Ancelotti aveva come idolo calcistico di gioventù Gene Gnocchi e su Sportweek lui ha raccontato parte della sua carriera calcistica, quando finì al Reggiolo. La trattativa fu lunga e laboriosa perché il presidente del Reggiolo mi offriva 150mila lire al mese più 4 forme di Parmigiano Reggiano 24 mesi Vacche Rosse una tantum, mentre io volevo in più un maiale perché adoravo le costine. L’accordo non fu raggiunto perché il maiale, che aveva capito qualcosa, all’ultimo momento si tirò indietro. Dai e dai, alla fine approdai a Reggiolo. Quindi non mi stupisce per niente che Ancelotti abbia detto che il suo idolo ero io perché a Reggiolo ero considerato il Rivera della Bassa, per il tocco felpato e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Carlo Ancelotti aveva come idolo calcistico di gioventùe su Sportweek lui ha raccontato parte della sua carriera calcistica, quando finì al. Lafue laboriosa perché il presidente delmi offriva 150mila lire al mese più 4 forme di Parmigiano Reggiano 24 mesi Vacche Rosse una tantum, mentre ioin più unperché adoravo le costine. L’accordo non fu raggiunto perché il, che aveva capito qualcosa, all’ultimo momento si tirò indietro. Dai e dai, alla fine approdai a. Quindi non mi stupisce per niente che Ancelotti abbia detto che il suo idolo ero io perché aero considerato il Rivera della Bassa, per il tocco felpato e ...

Advertising

napolista : Gene Gnocchi: andai al Reggiolo dopo una lunga trattativa, volevo un maiale (non lo ottenni) A Sportweek. «Non mi… - webbeloz : Gene Gnocchi: -sono andato dal commercialista per sapere se potevo usufruire del bonus du piotte (200eu) e ne ha vo… - NoiTv : Festival della Risata, la tre giorni di comicità porta a Lucca Gene Gnocchi - Simo_Rizzo : @GianScudieri Spiaze ma Gene Gnocchi in più reprise vince a mani basse - tathooromi : @GiovaQuez Minchia,ma chi te li scrive i tw, Gene Gnocchi? Esilaranti -