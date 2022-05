(Di sabato 21 maggio 2022) FIRENZE – Questa mattina la ministra delle autonomie e degli affari regionali Mariastellaè stata a Firenze per un incontro pubblico con il ministro dell’istruzione Bianchi e il presidente della Regione Toscana Giani: “Gli ITS sono un pezzo fondamentale del nostro sistema di formazione post-diploma”, ha detto. “I nostri giovani meritano opportunità divere, che diano loro una prospettiva. Le nostre imprese meritano risorse umane qualificate per rispondere alla sfida della competitività e dell’internazionalizzazione”. Poi ha aggiunto: “Ildelperglinon si. È arrivato il momento di completare la riforma ...

Advertising

Lopinionista : Gelmini: 'Il lavoro del governo per rilanciare e valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori non si ferma'… - luca_schiorlin : @SkyTG24 Caccia il prima possibile la gelmini è una schifosa deve andare a raccogliere le patate ha sbagliato lavor… - debufred : #Gelmini tarantolata con #Berlusconi. Sta a vedere che alla ministra toccherà fare il lavoro di lobbista dopo la f… -

Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro degli Affari regionali, Maria Stella, nel corso ... Qui non c'è solo un problema occupazionale, di, formativo' ha spiegato. Il confronto tra ...... per un impegno già fissato a Firenze, la ministra per gli Affari regionali, Mariastella. ... delle risorse per un ammontare minimo del 40 per cento del totale lo dobbiamo proprio aled ...FIRENZE - Questa mattina la ministra delle autonomie e degli affari regionali Mariastella Gelmini è stata a Firenze per un incontro pubblico con il ..."L'Italia non può essere il ventre molle dell'Occidente e soprattutto non può diventarlo per responsabilità di Forza Italia" ...