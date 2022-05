Gelbison: una squadra cilentana in C per la prima volta (Di sabato 21 maggio 2022) Per la prima volta nella propria storia una squadra cilentana è stata promossa in Serie C. Riviviamo la storia fantastica della Gelbison. Il Cilento è un’area territoriale facente parte della estesa provincia di Salerno, e che include luoghi incantevoli sia costieri che di montagna come Agropoli, Roscigno e Santa Maria di Castellabate. Proprio a Santa Maria di Castellabate, come leggiamo anche sul sito della Pro Loco Castellabate, il Re Gioacchino Murat recitò la celebre frase “Qui non si muore”, poi incisa su una targa. Ma dal 2022 il Cilento ha anche un vanto sportivo. Per la prima volta nella propria storia una squadra cilentana è stata promossa in Serie C. Riviviamo la storia fantastica della Gelbison. La ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) Per lanella propria storia unaè stata promossa in Serie C. Riviviamo la storia fantastica della. Il Cilento è un’area territoriale facente parte della estesa provincia di Salerno, e che include luoghi incantevoli sia costieri che di montagna come Agropoli, Roscigno e Santa Maria di Castellabate. Proprio a Santa Maria di Castellabate, come leggiamo anche sul sito della Pro Loco Castellabate, il Re Gioacchino Murat recitò la celebre frase “Qui non si muore”, poi incisa su una targa. Ma dal 2022 il Cilento ha anche un vanto sportivo. Per lanella propria storia unaè stata promossa in Serie C. Riviviamo la storia fantastica della. La ...

