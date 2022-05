Gazzetta | Pogba alla Juventus | ha accettato i 7 | 5 milioni che erano stati offerti a Dybala

(Di sabato 21 maggio 2022) Lascrive chetorna. Hal’offerta che era stata fatta anche a. L’offerta juventina più o meno è la stessa che era stata presentata a Paulolo scorso autunno, salvo poi essere ritirata: 7,5di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 per le prossime 3 stagioni, ovvero fino al 2025. Un triennale che porterebbe il Polpo, ora 29enne, fino ai 32 anni.arriva a zero — e questo è già un gran risparmio per la— in più può beneficiare del decreto crescita, che consente il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all’estero negli ultimi due anni e decide di rientrare in Italia. In pratica costerebbe al club la metà rispetto a Dusan ...

Ecco perché le ultime notizie relative ae Di Maria non accantonano il progetto giovani, piuttosto lo sostengono. Totalmente.Decisiva, come scrive Ladello Sport, la presenza di Massimiliano Allegri , che ha già allenatoper due stagioni nella Juventus, conquistando anche la finale di Champions League nel ...(Adnkronos) – Paul Pogba sta per tornare alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, la prima news del mercato bianconero sta per concretizzarsi. Il 29enne centrocampista francese, che si svincola ...Dopo quattro Scudetti festeggiati con la Juventus, di cui due con Massimiliano Allegri, Paul Pogba ha deciso e ha detto di no al Paris Saint Germain. Al cuore non si comanda e per il Polpo nel suo fut ...