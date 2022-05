Gasperini: 'Se ci saranno le stesse vedute con la società si andrà avanti assieme' (Di sabato 21 maggio 2022) Dal punto di vista del piazzamento finale, è stata la peggior stagione di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Eppure, la sua squadra è stata a lungo nelle prime posizioni, prima di sgonfiarsi nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Dal punto di vista del piazzamento finale, è stata la peggior stagione di Gian Pieroall'Atalanta. Eppure, la sua squadra è stata a lungo nelle prime posizioni, prima di sgonfiarsi nel ...

Advertising

sportli26181512 : Gasperini: 'Se ci saranno le stesse vedute con la società si andrà avanti assieme': Gasperini: 'Parlerò con la soci… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Atalanta, #Gasperini: 'Parlerò con la società. Se ci saranno le stesse vedute come penso, si andrà avanti assieme' #Atalan… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Atalanta, #Gasperini: 'Parlerò con la società. Se ci saranno le stesse vedute come penso, si andrà avanti assieme' #Atalan… - Gazzetta_it : Atalanta, #Gasperini: 'Parlerò con la società. Se ci saranno le stesse vedute come penso, si andrà avanti assieme'… - Dervis16 : @juventusfc @bitgetglobal Se le voci di mercato saranno confermate, Pogba, Di Maria, vuole dire che questa Società… -