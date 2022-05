Gas Russia, da oggi stop forniture a Finlandia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Interrotte da oggi le forniture di gas dalla Russia alla Finlandia. Questa la decisione di Gazprom Export, si legge in una nota di ieri, “ha informato la società energetica finlandese Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. Gasum, si legge nella nota, “fornirà gas naturale ai propri clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”. “È altamente deplorevole che le forniture di gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Interrotte daledi gas dallaalla. Questa la decisione di Gazprom Export, si legge in una nota di ieri, “ha informato la società energetica finlandese Gasum che ledi gas naturale allanell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. Gasum, si legge nella nota, “fornirà gas naturale ai propri clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”. “È altamente deplorevole che ledi gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione ...

