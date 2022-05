Futurismo, come nacque la corrente che scagliò l’arte nella modernità. Ad ottobre a Padova in mostra cento opere dei pittori-simbolo (Di sabato 21 maggio 2022) E poi di punto in bianco, senza alcuna logica, qualcuno prova a far sparire il mondo che lo ha preceduto e cambia il corso della Storia dell’arte. L’11 marzo 1915 Giacomo Balla e Fortunato Depero si firmavano “astrattisti futuristi” in calce al Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo: in due parole la figurazione artistica diventava preistoria, insieme all’arte conosciuta fino ad allora e alla sua polverosa nostalgia di mito e sentimenti perduti. In bombetta e redingote, i futuristi hanno assaltato il Chiaro di luna, emblema di un mondo passatista da rovesciare, abbagliati dalla modernità delle “violente lune elettriche” degli arsenali e dei cantieri. Brutalmente visionari e arroganti come la gioventù sa essere, hanno demolito il mondo per ricrearlo attraverso un’arte che nelle loro mani è diventata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) E poi di punto in bianco, senza alcuna logica, qualcuno prova a far sparire il mondo che lo ha preceduto e cambia il corso della Storia del. L’11 marzo 1915 Giacomo Balla e Fortunato Depero si firmavano “astrattisti futuristi” in calce al Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo: in due parole la figurazione artistica diventava preistoria, insieme alconosciuta fino ad allora e alla sua polverosa nostalgia di mito e sentimenti perduti. In bombetta e redingote, i futuristi hanno assaltato il Chiaro di luna, emblema di un mondo passatista da rovesciare, abbagliati dalladelle “violente lune elettriche” degli arsenali e dei cantieri. Brutalmente visionari e arrogantila gioventù sa essere, hanno demolito il mondo per ricrearlo attraverso un’arte che nelle loro mani è diventata ...

