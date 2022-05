Frère et sœur | la recensione | una faida familiare nel nuovo film di Desplechin presentato a Cannes

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 maggio 2022) Ladiet, ildiin concorso a2022 ed interpretato da Marion Cotillard e Melvil Poupaud. Difficile aprire questadiet, l'ultima opera di Arnaudpresentata in concorso a2022, senza evidenziare fin da subito il nostro discontento. Ilinterpretato da Marion Cotillard e Melvil Poupaud mette in scena una trama che - a parte i primi minuti che erano riusciti ad incuriosirci - risulta confusa e sconclusionata, in cui non si trova mai il giusto equilibrio tra dramma e commedia e in cui, a momenti particolarmente riflessivi, se ne susseguono altri così sopra le righe da sfociare nel ridicolo e da non ...