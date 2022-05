FOTO – Lavezzi ritorna a Napoli, vacanze in Costiera per il Pocho (Di sabato 21 maggio 2022) Proprio nella giornata di ieri aveva ricordato sui social la sua ultima partita con la maglia del Napoli, che valse la vittoria della prima Coppa Italia dell’era De Laurentiis. “Un ricordo indimenticabile”, ha così scritto Ezequiel Lavezzi, che con la città ha avuto sempre un rapporto strettissimo e particolare. L’ex calciatore, nel pomeriggio, è stato riconosciuto da diversi tifosi all’aeroporto di Capodichino, dove è sbarcato insieme alla sua compagna Natalia Borges per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Costiera, così come testimoniato dalle stories dei due. Non sono mancate le FOTO di rito con alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto all’esterno dell’aeroporto napoletano. Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Proprio nella giornata di ieri aveva ricordato sui social la sua ultima partita con la maglia del, che valse la vittoria della prima Coppa Italia dell’era De Laurentiis. “Un ricordo indimenticabile”, ha così scritto Ezequiel, che con la città ha avuto sempre un rapporto strettissimo e particolare. L’ex calciatore, nel pomeriggio, è stato riconosciuto da diversi tifosi all’aeroporto di Capodichino, dove è sbarcato insieme alla sua compagna Natalia Borges per trascorrere alcuni giorni di vacanza in, così come testimoniato dalle stories dei due. Non sono mancate ledi rito con alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto all’esterno dell’aeroporto napoletano.

Advertising

infoitsport : Lavezzi ricorda la Coppa Italia vinta nel 2012 con il Napoli: 'Uno dei giorni migliori' (FOTO) - infoitsport : FOTO - Lavezzi ricorda la vittoria in Coppa Italia: 'Uno dei giorni migliori della mia vita' - Mestanaccount1 : @unannoditempo nel corso degli anni Hgn aveva largamente superato Lavezzi (non me lo chiedere) nell’amore che prova… - tuttonapoli : FOTO - Lavezzi ricorda la vittoria in Coppa Italia: 'Uno dei giorni migliori della mia vita' - Mario_Lavezzi : Foto appena pubblicata -