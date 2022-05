Forza Italia, Ridge di Beautiful sul palco a Napoli (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Ronn Moss, l’attore americano noto per il suo ruolo di Ridge nella soap “Beautiful”, è intervenuto dal palco della convention di Forza Italia in corso a Napoli, raccontando il suo amore per la Puglia e le ragioni della sua decisione di investire nel territorio pugliese. “Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore – ha raccontato – c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni Italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Ronn Moss, l’attore americano noto per il suo ruolo dinella soap “”, è intervenuto daldella convention diin corso a, raccontando il suo amore per la Puglia e le ragioni della sua decisione di investire nel territorio pugliese. “Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore – ha raccontato – c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regionine. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà”. L'articolo ...

