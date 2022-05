Forza Italia, l’intervento conclusivo di Silvio Berlusconi alla mostra d’Oltremare: segui la diretta (Di sabato 21 maggio 2022) La canzone di Forza Italia ha accolto sul palco l’arrivo del leader Silvio Berlusconi alla mosra d’Oltremare per la convention del partito. Sulla platea è stata srotolata una grande bandiera tricolore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) La canzone diha accolto sul palco l’arrivo del leadermosraper la convention del partito. Sulla platea è stata srotolata una grande bandiera tricolore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CarloCalenda : La collocazione internazionale definisce i valori di un partito e di una nazione. Ieri Berlusconi ha scelto, tornan… - MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - elio_vito : Non vorrei che Forza Italia contrastando la liberalizzazione delle spiagge e con i distinguo sulle armi si iscrives… - MichelaRoi : RT @DeShindig: La direzione di Forza Italia può provare a correggere le parole del vecchio satrapo ma la verità è solo una: se non fosse… - roscura : RT @CarloCalenda: La collocazione internazionale definisce i valori di un partito e di una nazione. Ieri Berlusconi ha scelto, tornando all… -