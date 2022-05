Forza Italia, Gelmini attacca Berlusconi: “Sei ambiguo sulla guerra in Ucraina” (Di sabato 21 maggio 2022) Forza Italia in crisi? È scontro fra Silvio Berlusconi e Mariastella Gelmini sulla guerra in Ucraina. Dalla ministra per le Autonomia dura presa di posizione dopo che il Cavaliere aveva mostrato dubbi sull’invio di armi a Kiev da parte dell’Italia, sostenendo che la Ue debba persuadere l’Ucraina ad accettare le richieste della Russia. Alla Fiera d’Oltremare di Napoli si doveva celebrare il ricompattamento delle diverse anime del partito del Cavaliere. E invece tutto sembra saltare. Presente il Ridge della storica soap opera Beautiful, l’attore Ron Moss, va inscena un botta e risposta a distanza – ma con pochi precedenti nel partito – fra Silvio Berlusconi e Maria Stella Gelmini. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022)in crisi? È scontro fra Silvioe Mariastellain. Dalla ministra per le Autonomia dura presa di posizione dopo che il Cavaliere aveva mostrato dubbi sull’invio di armi a Kiev da parte dell’, sostenendo che la Ue debba persuadere l’ad accettare le richieste della Russia. Alla Fiera d’Oltremare di Napoli si doveva celebrare il ricompattamento delle diverse anime del partito del Cavaliere. E invece tutto sembra saltare. Presente il Ridge della storica soap opera Beautiful, l’attore Ron Moss, va inscena un botta e risposta a distanza – ma con pochi precedenti nel partito – fra Silvioe Maria Stella. ...

