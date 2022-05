Forza Italia archivia le tensioni interne: si discute da anni... I ministri spingono sul ddl Concorrenza (Di sabato 21 maggio 2022) Brunetta: "Far saltare il governo significa perdere la faccia". Gelmini e Carfagna restano convinte sul via libera alla legge Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 maggio 2022) Brunetta: "Far saltare il governo significa perdere la faccia". Gelmini e Carfagna restano convinte sul via libera alla legge

Advertising

MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - elio_vito : Non vorrei che Forza Italia contrastando la liberalizzazione delle spiagge e con i distinguo sulle armi si iscrives… - elio_vito : Ha fatto bene Draghi a decidere di mettere la fiducia sul ddl concorrenza, dopo mesi di resistenza, melina, ahimè a… - Rosabianca123 : RT @PietroSalvatori: Sarebbe a questo punto interessante, e abbastanza urgente, sapere da @Antonio_Tajani, @LiciaRonzulli, @renatobrunetta,… - nicodagu : @elio_vito @LiciaRonzulli le riporto il plastico di @forza_italia di oggi... Mentecatti di sinistra... -