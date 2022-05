Fortnite: Come vincere la Skin di Obi-Wan Kenobi (Di sabato 21 maggio 2022) Epic Games durante lo Star Wars Day pubblico un trailer sul ritorno della collaborazione con Star Wars in Fortnite, svelando in parte la Skin di Obi-Wan Kenobi. Quest’oggi siamo lieti di annunciarvi che potrà essere vinta questa domenica con la Coppa Obi-Wan Kenobi, a seguire tutti i dettagli. Come avere la Skin di Obi-Wan Kenobi GRATIS in Fortnite Il 22 maggio si terrà la Coppa Obi-Wan Kenobi, competizione che richiederà 2 giocatori per partecipare e vedrà la presenza di Spade Laser e Fucili Blaster E-11. Come sempre non è permesso il matchmaking, il che significa che dovrete procurarvi un amico/a per poter giocare, con un massimo di 10 partite. Entra nel canale News di Fortnite su Telegram ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 21 maggio 2022) Epic Games durante lo Star Wars Day pubblico un trailer sul ritorno della collaborazione con Star Wars in, svelando in parte ladi Obi-Wan. Quest’oggi siamo lieti di annunciarvi che potrà essere vinta questa domenica con la Coppa Obi-Wan, a seguire tutti i dettagli.avere ladi Obi-WanGRATIS inIl 22 maggio si terrà la Coppa Obi-Wan, competizione che richiederà 2 giocatori per partecipare e vedrà la presenza di Spade Laser e Fucili Blaster E-11.sempre non è permesso il matchmaking, il che significa che dovrete procurarvi un amico/a per poter giocare, con un massimo di 10 partite. Entra nel canale News disu Telegram ...

