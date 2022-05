Fiumicino, Marco Colavecchi è il nuovo responsabile di Lega Salvini Premier (Di sabato 21 maggio 2022) Fiumicino – Marco Colavecchi è il nuovo responsabile organizzativo della Lega Salvini Premier del Comune di Fiumicino. “È con orgoglio e soddisfazione, ma anche con grande senso di responsabilità, che vi rendo partecipi della mia nomina a responsabile Organizzativo della Lega Salvini Premier del Comune di Fiumicino”, si legge in una nota di Colavecchi. “Ringrazio per la fiducia accordatami – conclude – il Commissario Regionale Lega On. Claudio Durigon il responsabile Provinciale Lega di Roma – Zona Nord Luca Quintavalle ed il Commissario della Lega del Comune di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022)è ilorganizzativo delladel Comune di. “È con orgoglio e soddisfazione, ma anche con grande senso di responsabilità, che vi rendo partecipi della mia nomina aOrganizzativo delladel Comune di”, si legge in una nota di. “Ringrazio per la fiducia accordatami – conclude – il Commissario RegionaleOn. Claudio Durigon ilProvincialedi Roma – Zona Nord Luca Quintavalle ed il Commissario delladel Comune di ...

