Fiorentina-Juventus, secondo tempo inizia in ritardo: buco nella porta, serve il nastro adesivo (Di sabato 21 maggio 2022) Fiorentina-Juventus col giallo a inizio ripresa. Il secondo tempo inizia in ritardo perché l'assistente Carbone si è accorto che c'è un buco nella porta difesa da Terracciano e allora non si può ricominciare. L'arbitro deve intervenire e richiamare l'attenzione degli inservienti dello stadio Franchi, affinché il foro possa essere riparato con lo scotch. Diversi i minuti già persi, peraltro c'è anche un discorso di contemporaneità con Bergamo da rispettare. SportFace.

