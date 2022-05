Fiorentina-Juventus in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 21 maggio 2022) La Fiorentina sfiderà la Juventus nella circostanza della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022, ultimo atto del campionato italiano. I viola non hanno più molto da chiedere al torneo di riferimento, considerando l’ultimo periodo assolutamente avaro di risultati positivi dopo un’annata complessivamente molto positiva. Stesso discorso per la Juventus, squadra che ha già centrato l’obiettivo Champions e proverà a salutare la Serie A con una buona prestazione al Franchi, campo tradizionalmente ostico per qualsivoglia avversaria. Il match tra viola e bianconeri andrà in scena oggi, sabato 21 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45; la diretta televisiva dell’evento sarà offerta da Dazn, che detiene i diritti dell’intero ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Lasfiderà lanella circostanza della trentottesima giornata della, ultimo atto del campionato italiano. I viola non hanno più molto da chiedere al torneo di riferimento, considerando l’ultimo periodo assolutamente avaro di risultati positivi dopo un’annata complessivamente molto positiva. Stesso discorso per la, squadra che ha già centrato l’obiettivo Champions e proverà a salutare laA con una buona prestazione al Franchi, campo tradizionalmente ostico per qualsivoglia avversaria. Il match tra viola e bianconeri andrà in scena, sabato 21 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45; latelevisiva dell’evento sarà offerta da Dazn, che detiene i diritti dell’intero ...

