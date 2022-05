Fiorentina-Juventus | Barone | “Italiano? Per noi rimane | ma si balla in due”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) “Questa partita è una finale per noi, è una partita di massimo livello. Ci giochiamo tutto, un posto in Europa, ovviamente fa parte della nostra crescita. Conc’ho un grande rapporto, così come con tutta la squadra. Parliamo della vita in generale, della nostra Sicilia, di statistiche e stile di gioco. Ha un altro anno di contratto e anche un’opzione favorevole a noi, domani ci vediamo e ne discutiamo, dobbiamore in due”. Lo ha detto il direttore generale della, Joe, prima della partita contro lache mette in palio la Conference League: “Il rosario lo porto sempre con me, poi oggi è una giornata particolare, ho detto a Commisso che ci stiamo giocando tanto per arrivare in Europa. Ma ci sono gli avversari, l’arbitro e tanto altro”. Sull’assenza di Vlahovic ...