Fiorentina – Juventus 2 – 0 | il tabellino

Advertising

acffiorentina : Europa, siamo tornati! ???? Finale: Fiorentina-Juventus 2-0 ??? 2 - 0 ?? | 90' + 3' #ForzaViola #FiorentinaJuventus… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1’) ? rig. #Gonzalez (90+2’) ? SERIE A - 38^ giornata ??… - mark1960 : Fiorentina – juventus 2 – 0 - corrierefirenze : La Fiorentina stende la Juve e torna in Europa dopo 5 anni di assenza #fiorentinajuventus -

La stagione dellafinisce a Firenze con l'ottava sconfitta stagionale che per la(2 - 0) significa chiudere la stagione al settimo posto in classifica che vale la qualificazione in Europa, alla ......secondo tempo diJuve. Termina così, dopo 45 minuti, la sua lunghissima e vincente avventura in bianconero. Il capitano è stato sostituito da Daniele Rugani. Il difensore della...L’ha fatto chiudendo nel migliore dei modi possibili, battendo la Juventus, e chiudendo i conti con un destino che lui stesso aveva più volte evocato. FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 LE STATISTICHE ...La squadra bianconera ha chiuso il suo campionato con una pessima partita al Franchi, non entrando mai in partita e perdendo meritatamente.