Fiorentina-Juve, Mutu: 'Chiellini ha il mio rispetto, Vlahovic…' (Di sabato 21 maggio 2022) L'ex attaccante romeno Adrian Mutu (doppio ex di Fiorentina-Juventus, ora sulla panchina del Rapid Bucarest) ha dichiarato in un'intervista... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) L'ex attaccante romeno Adrian(doppio ex dintus, ora sulla panchina del Rapid Bucarest) ha dichiarato in un'intervista...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Dybala per l'ultima ci sarà: pronto un posto da titolare in attacco con Kean #FiorentinaJuventus - BiancoNero1905 : Fiorentina-Juve, i convocati #Juve #ForzaJuve - Utd_Ronnie : @6ty9n Fiorentina 1 - 2 Juve #MakosaNiYangu - infoitsport : Fiorentina-Juve, ultima chiamata per l'Europa. Probabili formazioni e dove vederla in tv - TuttoJuve24 : Fantacalcio, preview Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, ballottaggi e giocatori chiave #Juventus #Juve… -