Fiorentina - Juve, le probabili formazioni di Italiano e Allegri (Di sabato 21 maggio 2022) Nella gara della 38ª e ultima giornata di Serie A, la Fiorentina ospita la Juve e cerca una vittoria che la qualificherebbe alla prossima Conference League. Ecco le probabili formazioni di Italiano e ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Nella gara della 38ª e ultima giornata di Serie A, laospita lae cerca una vittoria che la qualificherebbe alla prossima Conference League. Ecco ledie ...

