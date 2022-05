Fiorentina, bentornata in Europa: Conference conquistata, figuraccia Juventus. L’Atalanta resta a mani vuote (Di sabato 21 maggio 2022) bentornata in Europa, Fiorentina. I viola si conquistano la Conference League del prossimo anno grazie a una splendida partita contro la rivale di sempre, una Juventus all’ennesima figuraccia di questa stagione. Prendere spunto dalle altre, a cominciare dall’Empoli che ha vinto contro L’Atalanta facilitando le cose ai viola, per capire come giocare quando si è in “vacanza”. Ma al di là della prestazione opaca dei bianconeri, la serata è tutta dei toscani, che fanno esplodere doppiamente il Franchi. Dopo tre ko di fila c’è la vittoria contro la Vecchia Signora, dopo cinque anni di assenza c’è il ritorno nelle competizioni Uefa. Una cavalcata fatta di tantissimi alti e tanti bassi, come si confà a una formazione un po’ inesperta, mix di giovani e più ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022)in. I viola si conquistano laLeague del prossimo anno grazie a una splendida partita contro la rivale di sempre, unaall’ennesimadi questa stagione. Prendere spunto dalle altre, a cominciare dall’Empoli che ha vinto controfacilitando le cose ai viola, per capire come giocare quando si è in “vacanza”. Ma al di là della pzione opaca dei bianconeri, la serata è tutta dei toscani, che fanno esplodere doppiamente il Franchi. Dopo tre ko di fila c’è la vittoria contro la Vecchia Signora, dopo cinque anni di assenza c’è il ritorno nelle competizioni Uefa. Una cavalcata fatta di tantissimi alti e tanti bassi, come si confà a una formazione un po’ inesperta, mix di giovani e più ...

