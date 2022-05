Ferrari, Mekies soddisfatto: 'Gli aggiornamenti funzionano' (Di sabato 21 maggio 2022) Colpo su colpo, la sfida tra Ferrari e Red Bull continua anche nel GP di Spagna. Dalle prove libere alla qualifica, la Rossa si è dimostrata al top, dominando il time attack nel giro secco in tutte le ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Colpo su colpo, la sfida trae Red Bull continua anche nel GP di Spagna. Dalle prove libere alla qualifica, la Rossa si è dimostrata al top, dominando il time attack nel giro secco in tutte le ...

Advertising

autosprint : #Ferrari, #Mekies soddisfatto: 'Gli aggiornamenti funzionano' ?? - F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna, qualifiche Ferrari – Mekies: “Già il primo giro del Q3 sarebbe stato sufficiente per la pole. Gli a… - lovingleclerc2 : RT @FormulaPassion: #F1: #Mekies spiega perché la #Ferrari ha tenuto una gomma soft nuova per #Leclerc in vista del #SpanishGP https://t.co… - FormulaPassion : #F1: #Mekies spiega perché la #Ferrari ha tenuto una gomma soft nuova per #Leclerc in vista del #SpanishGP - rossomotori : Al termine delle qualifiche del GP di Spagna, Laurent #Mekies ha elogiato il lavoro fatto in @ScuderiaFerrari sia p… -