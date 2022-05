Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli: “Vado da lei solo quando lui non c’è, so quanto hanno da fare”. Poi dice cosa pensa del “quasi” genero (Di sabato 21 maggio 2022) Fariba Tehrani ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo tv, nella quale ha parlato dell’amore verso la figlia, Giulia Salemi, e del rapporto con il (quasi) genero, Pierpaolo Pretelli. Per lui, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha speso parole d’affetto, ma non è mancata una tiratina d’orecchi: “Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco, un difetto è che cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”. La donna, però, nelle scorse ore, ha voluto fare una precisazione su Instagram. Secondo Fariba, infatti, le sue parole sono state “modificate per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo tv, nella quale hato dell’amore verso la figlia,, e del rapporto con il (. Per lui, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha speso parole d’affetto, ma non è mancata una tiratina d’orecchi: “Io enutriamo affetto sincero e rispetto reciproco, un difetto è che cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva died è un bel po’ geloso. Ma comtutto questo con i suoi tanti pregi”. La donna, però, nelle scorse ore, ha volutouna precisazione su Instagram. Secondo, infatti, le sue parole sono state “modificate per ...

Advertising

FQMagazineit : Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli: “Vado da lei solo quando lui non c’è, so qua… - infoitcultura : Fariba Tehrani parla dei rapporti con Pierpaolo e confessa il suo difetto - infoitcultura : Fariba Tehrani: “Vado a casa di mia figlia Giulia solo quando Pierpaolo non c’è, lui è molto geloso” - stupidolover : RT @vogliadiniente: pamela prati manuela arcuri fariba tehrani nomi che circolano per il gfvip7 in ordine la scenata contro l'elfo l'ares g… - elefantino_ : RT @IsaeChia: Fariba Tehrani parla dei rapporti con Pierpaolo Pretelli e confessa qual è il suo difetto #gfvip #isola #prelemi https://t.c… -