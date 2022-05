Famiglia italiana sequestrata nel deserto del Mali (Di sabato 21 maggio 2022) A rapirli quattro banditi in Mali: moglie, marito e figlio si erano trasferiti da qualche anno. Testimoni di Geova, forse vittime di un gruppo jihadista Leggi su lastampa (Di sabato 21 maggio 2022) A rapirli quattro banditi in: moglie, marito e figlio si erano trasferiti da qualche anno. Testimoni di Geova, forse vittime di un gruppo jihadista

Advertising

Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Famiglia italiana di testimoni di Geova rapita in Mali da un commando di terroristi islamici - PMurroccu : RT @andreasso1951: Mi domando cosa caxxx ci va a fare una famiglia italiana in Mali,con il figlio poi. Adesso toccherà pagare per riportarl… - infoitinterno : Famiglia italiana sequestrata nel deserto del Mali - infoitinterno : Famiglia italiana rapita in Mali. Si tratta di tre persone di origini lucane - Dardano47 : RT @EugenioCardi: La bella famiglia tradizionale italiana. Nel 2022. Dio mio, che tristezza ?? -