F1, Hamilton: "Domani possiamo competere con la Ferrari" (Di sabato 21 maggio 2022) "Penso che la Red Bull abbia le carte in regola per essere la più veloce, ma noi sembriamo poter competere forse con la Ferrari Domani e questo è un grande passo avanti per noi". Parola di Lewis Hamilton che si gode i segnali incoraggianti della Mercedes al Gp di Spagna. Le buone libere si sono tradotte in una seconda e terza fila, con George Russell quarto a 0?643 e Lewis Hamilton sesto a 0?762. "Il team ha fatto un grande lavoro e dunque devo fare un grande ringraziamento a tutti quelli che non hanno mollato in fabbrica, perché la nostra vettura non soffre più di porpoising in rettilineo e questo per noi è un enorme passo avanti – spiega ai giornalisti, come riporta FormulaPassion -. E la vettura è sembrata più 'gentile' globalmente nel suo comportamento, in questo fine settimana. Abbiamo ancora ...

