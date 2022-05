F1 | Gp Spagna 2022 | Leclerc in pole a Barcellona

Advertising

Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - repubblica : F1, Gp Spagna: Leclerc davanti anche nelle terze libere, Verstappen 2° [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Spagna 2022, qualifiche: Leclerc testacoda e poi grande Pole! Verstappen 2° su Sainz. Russell 4° con la Mercedes ? di… - sassuolo2000 : F1 - Gp Spagna: pole di Leclerc davanti a Verstappen. Sainz parte terzo - -

Charles Leclerc esulta per la pole conquistata al gp di. "Sono in una posizione forte - ha ... 21 maggioUna Q3 da cuore in gola, con un primo tentativo sbagliato ed un altro, decisivo, gestito alla perfezione. Pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di, con Verstappen secondo e Sainz terzo. Charles, che giro! Dopo aver risparmiato un treno di morbide in Q2, Leclerc è andato a fare il giro per la pole position dopo un errore nel primo ...Prima pole in Spagna del numero 15 della Ferrari. Ancora una pole position per il ferrarista Charles Leclerc che sulla pista spagnola di Montmelò ha messo tutti alle spalle con una magia nel finale.E' Charles Leclerc con la Ferrari a firmare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Spagna di Formula 1, che precede le qualifiche (in pista dalle ore 16). Violato ...