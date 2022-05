Eurovision, la vecchia conduttrice critica l’Italia: “Imbarazzante” (Di sabato 21 maggio 2022) La conduttrice della scorsa edizione dell’Eurovision ha criticato l’Italia, definendo il tutto Imbarazzante: i dettagli L’Eurovision è finito da una settimana, vedendo trionfatori i rappresentanti dell’Ucraina, la Kalush Orchestra con Stefania. Tuttavia, le polemiche sembrano tutt’altro che finite: ne spunta un’altra all’orizzonte. Nikkie de Jager (screenshot)Prima, ci sono state le critiche di Morgan verso l’intera organizzazione e di una parte del pubblico contro i commentatori. Poi, è seguito il disguido tra Cristiano Malgioglio e la partecipante spagnola Chanel, che non ha apprezzato molto essere stata definita “la Jennifer Lopez dei poveri”. Malgioglio ha provveduto a scusarsi, ma non è ancora chiaro se le scuse siano state accettate. Eurovision ... Leggi su vesuvius (Di sabato 21 maggio 2022) Ladella scorsa edizione dell’hato, definendo il tutto: i dettagli L’è finito da una settimana, vedendo trionfatori i rappresentanti dell’Ucraina, la Kalush Orchestra con Stefania. Tuttavia, le polemiche sembrano tutt’altro che finite: ne spunta un’altra all’orizzonte. Nikkie de Jager (screenshot)Prima, ci sono state le critiche di Morgan verso l’intera organizzazione e di una parte del pubblico contro i commentatori. Poi, è seguito il disguido tra Cristiano Malgioglio e la partecipante spagnola Chanel, che non ha apprezzato molto essere stata definita “la Jennifer Lopez dei poveri”. Malgioglio ha provveduto a scusarsi, ma non è ancora chiaro se le scuse siano state accettate....

Advertising

pascaziomarco : RT @altrogiornorai1: 'Ero la più giovane ed adesso ero la più vecchia' Gigliola Cinquetti commenta il suo ritorno come ospite a #eurovision… - UMaccagnano : RT @altrogiornorai1: 'Ero la più giovane ed adesso ero la più vecchia' Gigliola Cinquetti commenta il suo ritorno come ospite a #eurovision… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: 'Ero la più giovane ed adesso ero la più vecchia' Gigliola Cinquetti commenta il suo ritorno come ospite a #eurovision… - altrogiornorai1 : 'Ero la più giovane ed adesso ero la più vecchia' Gigliola Cinquetti commenta il suo ritorno come ospite a… - peucezia : RT @Meta__Moro: Chissà come stanno quelli che nel 2018 dicevano NO DAI, META E MORO DOVE VANNO ALL’EUROVISION, ARRIVANO ULTIMI, MANDIAMO LA… -