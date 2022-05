Europa League, il gol più bello è quello di Insigne: VIDEO (Di sabato 21 maggio 2022) Insigne lascia Napoli a fine stagione, ma si porta dietro anche tante magie e prestazioni da applausi riconosciute a livello internazionale. Dopo il gol più bello messo a segno con l’Italia nell’Europeo vinto dagli azzurri, Lorenzo Insigne ha segnato il gol più bello dell’Europa League. Il riconoscimento è stato decretato dagli Osservatori Tecnici Uefa che hanno inserito al primo posto della classifica delle dieci perle della stagione, proprio la rete del talento campano. Una delle tante magie che Insigne ha dispensato con la maglia del Napoli in questi dieci anni di storia in azzurro. Il gol più bello dell’Europa League è stato segnato da Insigne durante il match Napoli-Legia Varsavia il 21 ottobre ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022)lascia Napoli a fine stagione, ma si porta dietro anche tante magie e prestazioni da applausi riconosciute a livello internazionale. Dopo il gol piùmesso a segno con l’Italia nell’Europeo vinto dagli azzurri, Lorenzoha segnato il gol piùdell’. Il riconoscimento è stato decretato dagli Osservatori Tecnici Uefa che hanno inserito al primo posto della classifica delle dieci perle della stagione, proprio la rete del talento campano. Una delle tante magie cheha dispensato con la maglia del Napoli in questi dieci anni di storia in azzurro. Il gol piùdell’è stato segnato dadurante il match Napoli-Legia Varsavia il 21 ottobre ...

Advertising

capuanogio : #Roma in Europa League. #Fiorentina e #Atalanta si giocano la #ConferenceLeague negli ultimi 90 minuti. Ufficiale:… - angelomangiante : Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. D… - tvdellosport : KOSTIC, C'E' ANCHE LA #JUVE Il sogno di Filip #Kostic, protagonista dell'Eintracht Francoforte in Europa League, è… - ParteRoma : @ismaele_77 @nabiltheg0at Io la penso esattamente come te!!!ma per loro è un quasi rifarsi con l'aglietto 'lo vedi?… - frank02__ : @dcfelt @samw1t Fonseca arrived to europa league semi final -