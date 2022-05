Eurolega 2021/2022, l’Efes si conferma campione d’Europa: Real Madrid sconfitto 58-57 (Di sabato 21 maggio 2022) L’Anadolu Efes batte 58-57 il Real Madrid nel match valevole per la finale dell’Eurolega 2021/2022 e si aggiudica il suo secondo titolo consecutivo. Nel club turco grandissime prestazioni di uno scatenate Pleiss e, soprattutto, di un sontuoso Micic. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione spagnola si rende protagonista di un buon avvio di partita tant’è che, grazie ad uno scatenato Walter Tavares, prova subito a prendere il largo nel punteggio. I turchi non si fanno intimorire e, aggrappandosi ai punti di Vasiljie Micic, riescono a restare in scia agli avversari. Il primo quarto si chiude sullo score di 15-14. Nel secondo parziale l’Efes centra l’immediato sorpasso e dà vita ad un appassionante testa a testa, ma ben presto il Real Madrid mette a ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) L’Anadolu Efes batte 58-57 ilnel match valevole per la finale dell’e si aggiudica il suo secondo titolo consecutivo. Nel club turco grandissime prestazioni di uno scatenate Pleiss e, soprattutto, di un sontuoso Micic. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione spagnola si rende protagonista di un buon avvio di partita tant’è che, grazie ad uno scatenato Walter Tavares, prova subito a prendere il largo nel punteggio. I turchi non si fanno intimorire e, aggrappandosi ai punti di Vasiljie Micic, riescono a restare in scia agli avversari. Il primo quarto si chiude sullo score di 15-14. Nel secondo parzialecentra l’immediato sorpasso e dà vita ad un appassionante testa a testa, ma ben presto ilmette a ...

