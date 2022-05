Entrati in vigore gli ecoincentivi per l'acquisto di auto e moto (anche benzina e diesel)

(Di sabato 21 maggio 2022) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sonoingli: il Governo ha messo a disposizione 700 milioni di euro per il 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 a ...

Advertising

Luca74509550 : @EmeParonzini Già sui voli Ryanair, a fine dello scorso anno, quando atterravi in Italia “per le norme in vigore ne… -

Euroconference NEWS

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sonoingli ecoincentivi: il Governo ha messo a disposizione 700 milioni di euro per il 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 a supporto della riconversione ...Click day il 25 maggio! Il DPCM sui bonus auto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio scorso, ciò significa che gli incentivi sonoin. Ma è già possibile prenotare ... Nuovo rinvio per l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza E così, mentre il conflitto in Ucraina sembra ancora distante da una risoluzione, si torna a parlare del pericolo delle armi nucleari, a un mese circa dalla Conferenza di Vienna sul Trattato di ...Con la riforma della gestione dei rifiuti allineata all’economia circolare, è stata riscritta la disciplina della EPR: la “responsabilità estesa ...