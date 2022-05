Elezioni Palermo, il candidato di centrodestra e quel parente (acquisito) mafioso: “Nessuna frequentazione”. Morra: “Bastava dirlo subito” (Di sabato 21 maggio 2022) Si fa sempre più complicato il percorso elettorale del candidato del centrodestra alle comunali di Palermo Roberto Lagalla. Dopo le dichiarazioni – anche a gran voce – in cui prende le distanze dalla mafia, l’ex rettore che adesso ambisce alla guida del capoluogo siciliano ha dovuto spiegare i rapporti con i familiari della moglie, Maria Paola, figlia dell’ortopedico Giuseppe Ferro, fratello di Antonio Ferro, personaggio di spicco della mafia agrigentina. Precisamente – come ha rivelato Il Domani – Ferro è considerato il patriarca di un clan di Canicattì legato sia ai Corleonesi che ai Santapaola. “Si tratta di una parentela priva di qualsivoglia frequentazione. Non ho mai conosciuto, né intessuto rapporti, di qualsiasi forma e maniera, con certi ambienti e con le persone in questione”, ha spiegato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Si fa sempre più complicato il percorso elettorale deldelalle comunali diRoberto Lagalla. Dopo le dichiarazioni – anche a gran voce – in cui prende le distanze dalla mafia, l’ex rettore che adesso ambisce alla guida del capoluogo siciliano ha dovuto spiegare i rapporti con i familiari della moglie, Maria Paola, figlia dell’ortopedico Giuseppe Ferro, fratello di Antonio Ferro, personaggio di spicco della mafia agrigentina. Precisamente – come ha rivelato Il Domani – Ferro è considerato il patriarca di un clan di Canicattì legato sia ai Corleonesi che ai Santapaola. “Si tratta di unala priva di qualsivoglia. Non ho mai conosciuto, né intessuto rapporti, di qualsiasi forma e maniera, con certi ambienti e con le persone in questione”, ha spiegato il ...

Advertising

petergomezblog : Pif: “Strage di Capaci capitolo chiuso? No, alle elezioni di Palermo problema morale. Ci sono sulla piazza politica… - fattoquotidiano : Pif: “Strage di Capaci capitolo chiuso? No, alle elezioni di Palermo ci sono politici condannati per mafia” - fattoquotidiano : 'Ogni volta che andiamo a votare, pensiamo alla strage di Capaci'. Il ragionamento di Pif a 30 anni dalla morte di… - palermo24h : Elezioni a Palermo, incontri con Boccia e Provenzano a sostegno di Miceli - PaoloTroia3 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Elezioni Avola, interviene Raffaele Lombardo - -