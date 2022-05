Elezioni, domenica Il punto di vista di Follini: “Un filo sottile avvinghia Giorgia ed Enrico” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non sono Sandra e Raimondo, come maligna la critica. E neppure Ginger e Fred. Non governeranno mai assieme, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Eppure, a dispetto delle infinite differenze che li separano, c’è un filo sottile che li avvinghia. Non tanto da creare un nuovo consociativismo a cui si dichiarano alieni, lei e lui. Ma quanto basta a segnalare quelle minime affinità che danno senso, vigore e misura al dispiegarsi del conflitto politico ed elettorale”. E’ l’analisi di Marco Follini, contenuta nel suo punto di vista che sarà pubblicata domani per intero sull’agenzia e sul sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non sono Sandra e Raimondo, come maligna la critica. E neppure Ginger e Fred. Non governeranno mai assieme,Meloni edLetta. Eppure, a dispetto delle infinite differenze che li separano, c’è unche li. Non tanto da creare un nuovo consociativismo a cui si dichiarano alieni, lei e lui. Ma quanto basta a segnalare quelle minime affinità che danno senso, vigore e misura al dispiegarsi del conflitto politico ed elettorale”. E’ l’analisi di Marco, contenuta nel suodiche sarà pubblicata domani per intero sull’agenzia e sul sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

eugenio_zoffili : ? vota LEGA ?? scrivi ZOFFILI Candidato consigliere comunale ??ERBA || Elezioni comunali ?? Domenica 12 giugno 2022… - eugenio_zoffili : È per me una grande emozione guidare la squadra della Lega. Rimbocchiamoci le maniche: al lavoro insieme per la nos… - ADM_assdemxmi : Domenica 22 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00 il Senatore @FraMirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, sar… - eugenio_zoffili : Per far bene politica nei palazzi prima bisogna stare #tralagente ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ? vota LEGA ?? scrivi Z… - eugenio_zoffili : Militanza e passione. Lega. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ? vota LEGA ?? scrivi ZOFFILI Candidato consigliere comunale… -