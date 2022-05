Educare “Con le mani in pasta”, 250 giovani delle scuole monrealesi impegnati a fare la pizza (Di sabato 21 maggio 2022) MONREALE – Un’iniziativa rivolta ai giovani delle scuole medie che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione professionale e divertendosi possono imparare qualcosa del mondo della cucina e del settore agroalimentare. È questo il senso di “Con le mani in pasta”, format lanciato ieri dall’ente Ted Formazione professionale. L’evento, tenutosi presso la sede della scuola professionale in via Baronio Manfredi, ha visto coinvolti 250 giovani delle scuole monrealesi e in particolare degli Istituti scolastici Morvillo, Guglielmo II e Margherita di Navarra. “Con le mani in pasta” è un laboratorio gratuito finalizzato a diffondere l’educazione alimentare sia attraverso le esperienze sensoriali e le ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 21 maggio 2022) MONREALE – Un’iniziativa rivolta aimedie che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione professionale e divertendosi possono imparare qualcosa del mondo della cucina e del settore agroalimentare. È questo il senso di “Con lein”, format lanciato ieri dall’ente Ted Formazione professionale. L’evento, tenutosi presso la sede della scuola professionale in via Baronio Manfredi, ha visto coinvolti 250e in particolare degli Istituti scolastici Morvillo, Guglielmo II e Margherita di Navarra. “Con lein” è un laboratorio gratuito finalizzato a diffondere l’educazione alimentare sia attraverso le esperienze sensoriali e le ...

